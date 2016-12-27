«С большой радостью и удовольствием смотрю Ваши передачи. Спасибо и низкий поклон Вам за Ваш труд, за радость, которую Вы несете детям и нам взрослым! Хочется не только смотреть, но и самим заниматься по Вашим рекомендациям.



Вера Яковлевна, Сахалинская область





«Мне очень нравятся ваши рекомендации и советы по воспитанию детей, семейным отношениям в духе христианства, а также советы о здоровом образе жизни и правильном питании».



Лариса, Свердловская область





«Здравствуйте дорогие и уважаемые. Спасибо вам за ваши труды. Динамичное, экспрессивное изложение материала в едином убедительном стиле впечатляет. Мне даже хочется передать эти труды своей знакомой для ознакомления… Вы все, дорогие друзья, будьте всегда здоровы. Успехов вам!».



Пётр Никулкин, Калужская область, с. Людиново





«Здравствуйте, уважаемые создатели телеканала „Три ангела“! Воздействие Вашего канала на мою жизнь могу назвать поистине бесценным! Спасибо Вам! Дай Бог Вам творческих успехов, здоровья, пусть работа Вашего канала будет долгой, о нём узнает как можно больше людей! Мы все в нём нуждаемся!».



Мария Королёва





«Здравствуйте. Хочется сказать большое спасибо всем, кто создает такие передачи. Здоровья всем и долгих лет жизни. Пусть этот канал будет как можно дольше в своём существовании…».



Елена Мартынова, г. Зарайск







«Здравствуйте. Я большая поклонница вашей передачи „Готовим вместе“. Блюда очень просты в приготовлении, нет зажарки, майонеза, всё, что жирно… У меня блюда не всегда получаются, а у вас рецепты простые. С наилучшими пожеланиями, успехов, удачи! Спасибо!».



Коваленко Р., Приморский край, с. Ивановка





«Все передачи вашей телерадиокомпании поднимают веру в наших сердцах, укрепляют её и воодушевляют стать такими, какими хочет видеть нас Бог. Огромное Вам Всем спасибо за Вашу работу. Пусть Господь и дальше Вам помогает, даёт побольше Вам сил и здоровья».



семья Дердиевских, Украина, село Трикрашы





«Многие люди рассказывают о здоровом образе жизни, а сами живут, не придерживаясь этих принципов. Очень приятно, что в вашей передачи как говорят, так и живут. А наглядный пример с „говорящим желудком“ оставляет незабываемое впечатление. Спасибо вам!».



Венедиктова Наташа, Республика Беларуссия, г. Гомель





«У меня нет слов той благодарности за ваши передачи, сердечных и доброжелательных ведущих и всех людей строящих и составляющих великолепные программы!».



Маргосянц Людмила, Краснодарский край



