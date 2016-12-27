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Новости

Съемки программы «Пророки в Коране»

27 декабря 2016

Скорбим о крушении самолёта

26 декабря 2016

Ислам - религия мира или войны?

21 декабря 2016

Съемки программы «Семеро с ложкой»

15 декабря 2016

Съемки программы «Открытая книга»

11 декабря 2016

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Спутниковый телеканал «Три Ангела»

Многообразными программами мы стараемся достичь самых разных групп людей — и молодежь, и пожилых, и детей, и родителей; тех, кто стремится избавиться от зависимостей, и тех, кто желает вести здоровый образ жизни; и, конечно же, всех тех, кому интересно Слово Божье, — так как в своих программах мы основываемся на авторитете Священного Писания.




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